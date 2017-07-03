Мастер-планом Ковдора займётся рабочая группа

04 Июля 2017 года, 12:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Разработкой и реализацией программы социально-экономического развития Ковдора будет заниматься специальная рабочая группа. В рамках программы будет реализован мастер-план развития города. В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной и местной власти, депутатов, ЕвроХима и прочие заинтересованные лица.

Ранее, на площадке Петербургского международного экономического форума-2017 было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество сторон в создании оптимальной социальной инфраструктуры моногорода Ковдор, в частности, обновлении жилищно-коммунального комплекса, городского хозяйства, увеличения количества рабочих мест для местных жителей, повышения благосостояния населения. На реализацию этих проектов в ближайшие три года будет направлено порядка 800 млн рублей в равных долях за счет консолидированного бюджета Мурманской области и АО «МХК «ЕвроХим».

Фото: © Занозин С.И.