В Мурманске 12 человек тушили гараж

04 Июля 2017 года, 12:49

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью в Мурманске в автогородке №136 на улице Набережная, 17 горел очередной гараж. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2:34.

«В результате пожара гараж обгорел по всей площади. Вскрывался соседний гараж, в гараже обгорела и разобрана крыша и внутренняя обшивка», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Это далеко не первый случай возгорания гаражей по данному адресу. Последний произошёл не так давно – вчера здесь с огнём боролись 15 пожарных. За последние два месяца здесь горели гаражи по меньшей мере ещё два раза.