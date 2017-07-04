ФАС откажется от плановых проверок в сфере рекламы и тарифов

04 Июля 2017 года, 13:14

РОССИЯ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Федеральная антимонопольная служба с 2018 года откажется от плановых проверок по двум видам надзора — в сфере рекламы и тарифов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. В ведомстве также обсуждают возможность отмены плановых проверок за соблюдением антимонопольного законодательства в сферах гособоронзаказа и закупок госкомпаний.

Данные шаги ведомства объясняются реформой федерального правительства в части снижения административной нагрузки. Новый метод подразумевает, что предприятия будут поделены на категории риска по всем видам госконтроля, и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже будут проходить и плановые проверки предприятия.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки. Согласно закону о защите конкуренции, основаниями для проведения внеплановых проверок являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

«Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием», — сказала «Известиям» Анастасия Алехнович.

Фото: РИА Новости