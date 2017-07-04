Юные северянки завоевали бронзу на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

04 Июля 2017 года, 13:43

АРХАНГЕЛЬСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - В Архангельске завершились зональные соревнования по пожарно-спасательному спорту. В них приняли участие более 300 человек - взрослые и дети из 11 областей и республик России, в том числе Мурманской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Заключительным этапом зональных соревнований по пожарно-спасательному спорту стало боевое развертывание. Основным спортивным снарядом в боевом развертывании выступает мотопомпа, от которой спортсмены прокладывают рукавную линию и подают воду на тушение условного пожара.

Сборная команда Главного управления МЧС России по Мурманской области среди девушек завоевала бронзу. Команда состояла из семи учащихся общеобразовательных учреждений города-героя Мурманска в возрасте от 13 до 17 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 26 представителей Мурманской области.