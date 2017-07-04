«Обнимая Небо…»: аэропорт Мурманска отметит лучших авиафотографов

04 Июля 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Организатор споттинга – «Аэропорт Мурманск» – готов наградить автора лучшей фотографии, сделанной на перроне воздушной гавани во время мероприятия.

«Мы подготовили приз автору лучшего на наш взгляд снимка, сделанного на перроне аэропорта во время споттинга. Надеемся, что споттеры порадуют нас яркими и необычными кадрами», – сообщил «Би-порту» генеральный директор ПАО «Аэрофлот Мурманск» Андрей Осипов. Он также напомнил, что партнёрами мероприятия выступили авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Нордавиа», которые также отметят подарками авторов лучших фотографий.

VI официальный авиационный споттинг «Обнимая Небо...» пройдёт в аэропорту Мурманска 8 июля 2017 года. В ближайшее время организаторы направят официальные приглашения тем споттерам, которые были отобраны к участию.

Официальные хэштеги мероприятия #Споттинг51, #ОбнимаяНебо, #Tele2spotting, по которым уже сейчас доступно множество фотографии прошлых лет. В социальных сетях Facebook и ВКонтакте созданы страницы акции, где публикуется важная информация, фото- и видеоматериалы, интересные факты и многое другое. Генеральным информационным партнёром-организатором споттинга является ИА «Би-порт».

Фото: М. Паламарчук