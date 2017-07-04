Промышленное производство Мурманской области растёт быстрее среднероссийского

04 Июля 2017 года, 14:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Рост промышленного производства в Мурманской области по итогам пяти месяцев 2017 года составил 11,6%. В среднем по России этот показатель составляет 1,7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе министерства экономического развития Мурманской области.

Добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась на 9,2%, в обрабатывающих производствах отмечен рост на 26,7%.

Индекс производства пищевых продуктов в отчетном периоде составил 110,2%. В тоже время в результате ценового фактора объем отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 6,8% до 22 млрд рублей.