Мурманские рыбопромысловые компании выловили 308 тысяч тонн рыбы

04 Июля 2017 года, 15:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – За пять месяцев 2017 года рыболовные организации Мурманской области выловили 307,9 тысяч тонн морских биоресурсов. Это на 7,1% выше показателей 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи».

Рост вылова отмечен по треске на 11,3%, прочим видам рыб - в 1,2 раза, в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании, а также по путассу - на 5,1%.

При этом снизилась добыча пикши на 22,8%, что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море.