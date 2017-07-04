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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Североморске сотрудники ГИБДД встретились с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
 
 
 
 
04 Июля 2017 года, 17:24

В Североморске сотрудники ГИБДД встретились с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья


СЕВЕРОМОРСК/ 4 июля - В ходе проведения встречи, родителям доведена информация об аварийной ситуации на подведомственной территории за первое полугодие 2017 года, произведен разбор причин детского дорожно-транспортного травматизма. Доведена информация о проводимых оперативно-профилактических мероприятиях на территории города, а также информация о предоставлении «Госуслуг» подразделением ОГИБДД города Североморска посредством регистрации на интернет портале. Разъяснен порядок использования светоотражающих элементов водителями и пассажирами транспортных средств в случае возникновения необходимости выйти из транспортного средства вне населенного пункта.

В связи с наступлением периода отпусков, сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделили правилам перевозки детей.

Родители смогли задать интересующие их вопросы. Беседа оказалась очень продуктивной и полезной для всех участников дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной)

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