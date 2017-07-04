В Мурманской области снизился оборот розничной торговли

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
ГК «Русская аквакультура» запускает экологический проект «Чистые берега» ГК «Русская аквакультура» запускает экологический проект «Чистые берега»
 
 

Видеоновости16+

На 500-летнем юбилее Кандалакши прошел парад длиною в километр
 
 
 
 

Курсы валют 04.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,5955
-0,5947
1 USD
Доллар США
58,9695
-0,4167
1 EUR
Евро
67,2016
-0,6056
10 NOK
Норвежских крон
70,5453
-0,3771
10 SEK
Шведских крон
69,7847
-0,3935
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

22°
3.6 м/с
давление 753.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

За июнь спасатели приняли восемь заявок на поиск людей на воде
04 Июля 2017, 16:57
За июнь спасатели приняли восемь заявок на поиск людей на воде
В Мурманске предлагают создать Мурманский арктический государственный технологический университет
04 Июля 2017, 14:30
В Мурманске предлагают создать Мурманский арктический государственный технологический университет
Промышленное производство Мурманской области растёт быстрее среднероссийского
04 Июля 2017, 14:16
Промышленное производство Мурманской области растёт быстрее среднероссийского
ФАС откажется от плановых проверок в сфере рекламы и тарифов
04 Июля 2017, 13:14
ФАС откажется от плановых проверок в сфере рекламы и тарифов
 
 
 
 

Самое читаемое

Центр Мурманска обесточен из-за аварии
03 Июля 2017, 22:41
В Мурманске начали восстанавливать электроснабжение после аварии
03 Июля 2017, 23:35
Мурманск: прогноз отключений на 4 июля
03 Июля 2017, 18:49
В Мурманской области сохраняется тёплая погода
04 Июля 2017, 07:55
В реке Кола утонул мужчина
04 Июля 2017, 10:41
Один человек погиб в ДТП на Серебрянской автодороге
04 Июля 2017, 15:58
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области снизился оборот розничной торговли
 
 
 
 
04 Июля 2017 года, 17:00

В Мурманской области снизился оборот розничной торговли


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Оборот розничной торговли в Мурманской области в сопоставимых ценах снизился за пять месяцев 2017 года на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Физические объемы продаж продовольственных товаров снизились на 2,7%. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития Мурманской области.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров снизился до 58,7%, непродовольственных товаров возрос до 41,3% (в январе-мае 2016 года – 61,4% и 38,6%, соответственно). Индекс физического объема оборота общественного питания составил 93,8% к уровню января-мая 2016 года.

Значительное сокращение физических объемов отмечено по туристским (на 8,6%), бытовым (на 5,6%) и транспортным (на 4,6%) услугам. При этом физические объемы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - на 14,7%, телекоммуникационных - на 3,7%, услуг системы образования - на 1,8%, почтовой связи и курьерских услуг - на 1,6%.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Из Мурманска в Арктику отправится яхта «Alter Ego»
2.
На Западной Лице из лодки выпал мурманский спасатель
3.
За июнь спасатели приняли восемь заявок на поиск людей на воде
4.
Территорию возле будущего Нахимовского училища благоустроят
5.
Один человек погиб в ДТП на Серебрянской автодороге
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта