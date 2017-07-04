В Мурманской области снизился оборот розничной торговли

04 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – Оборот розничной торговли в Мурманской области в сопоставимых ценах снизился за пять месяцев 2017 года на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Физические объемы продаж продовольственных товаров снизились на 2,7%. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития Мурманской области.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров снизился до 58,7%, непродовольственных товаров возрос до 41,3% (в январе-мае 2016 года – 61,4% и 38,6%, соответственно). Индекс физического объема оборота общественного питания составил 93,8% к уровню января-мая 2016 года.

Значительное сокращение физических объемов отмечено по туристским (на 8,6%), бытовым (на 5,6%) и транспортным (на 4,6%) услугам. При этом физические объемы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года - на 14,7%, телекоммуникационных - на 3,7%, услуг системы образования - на 1,8%, почтовой связи и курьерских услуг - на 1,6%.