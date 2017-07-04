Около 4,7 тысяч подростков будут трудоустроены в течение лета в Мурманской области

04 Июля 2017 года, 17:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - В 2017 году в свободное от учёбы время и в период летних каникул в регионе планируется трудоустроить не менее 4,7 тысячи подростков. Из них – около двух тысяч несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Мурманской области Константин Бережный.

«По состоянию на 30 июня центрами занятости населения области уже заключены договоры с 247 предприятиями, более половины из них – организации бюджетной сферы. Организовано более 3,3 тысячи дополнительных рабочих мест в сферах образования, здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли», - отмечается в докладе Бережного.

Настороженность ведомства, по словам Константина Бережного, вызывает снижение объема средств, выделяемых на трудоустройство подростков местными бюджетами.