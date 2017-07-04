За июнь спасатели приняли восемь заявок на поиск людей на воде

04 Июля 2017 года, 16:57

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – С начала июня 2017 года мурманские спасатели приняли 8 заявок на поиск 13 человек, пропавших на реках и водоёмах Мурманской области. Об этом сегодня журналистам рассказал первый заместитель начальника регионального МЧС Александр Фролов.

По его словам в настоящий момент были обнаружены трое граждан, в том числе двое – погибшими, двое самостоятельно нашлись, по двум людям поиски были приостановлены, поиски ещё шестерых в настоящий момент продолжаются.

«Надежда на то, что мы их найдём живыми, в общем-то, нет», - заявил Фролов.

Он отметил, что в Мурманской области нет официально предназначенных для купания мест. В некоторых муниципальных образованиях есть зоны отдыха граждан рядом с водоёмами, где люди могут провести время не заходя в воду.

«Погодные условия и географическое расположение Мурманской области таково, что вода не успевает прогреваться до той температуры, когда людям можно было бы безопасно отдыхать на воде. Пляжей у нас нет, поэтому купаться на территории Мурманской области запрещено», - подчеркнул Фролов.