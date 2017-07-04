На Западной Лице из лодки выпал мурманский спасатель

04 Июля 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июня/ БИ-ПОРТ – На реке Западная Лица ведутся поиски сотрудника Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Мужчина находился на отдыхе. По словам очевидцев, его лодку перевернуло, а его самого сильным течением затянуло под воду.

«Сейчас происходит поиск. Но поиски осложняются сильным течением. До предполагаемого местонахождения тела нашего сотрудника водолазам сейчас просто не добраться», - рассказал сегодня журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области Александр Фролов.