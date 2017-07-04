Из Мурманска в Арктику отправится яхта «Alter Ego»

04 Июля 2017 года, 17:17

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском порту ошвартовалась яхта «Alter Ego». Небольшое парусно-моторное судно совершило переход из Норвегии, где провело зиму, а сейчас готовится к очередной арктической экспедиции. Впереди у яхтсменов непростое путешествие – рейс на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

Члены экспедиции планируют обнаружить место, где затонула шхуна «Святая Анна» знаменитого полярного исследователя Георгия Брусилова. Ранее многие думали, что льдами судно унесло в Гренландское море.

Этот год у «Alter Ego» - юбилейный: 20 лет со дня спуска на воду и 5 лет со дня первого визита в Мурманск. Экипаж проведет в Мурманске неделю, а уже 12 июля отправится в Арктику.