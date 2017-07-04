Начальник ГУ РЛС Вооружённых сил России работает на Северном флоте

04 Июля 2017 года, 17:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня на Северный флот с рабочей поездкой прибыл начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил Российской Федерации полковник Михаил Барышев. Он посетит гарнизоны Северного флота Печенга и Гаджиево, ознакомится с условиями службы и социально-бытовыми условиями жизни мотострелков и подводников, их медицинским обеспечением, а также оценит организацию культурно-досуговой работы и работы с верующими военнослужащими. Об этом «Би-порут» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В число объектов, определённых для посещения в Гаджиево также вошли универсальный спортивно-тренировочный комплекс «Старт» и жилые новостройки для семей подводников на улице Гаджиева.