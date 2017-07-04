Мурманск: прогноз отключений на 5 июля

МУРМАНСК/ 4 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 5 июля.
С 8 ЧАСОВ 27 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ ул. Карла Либкнехта, 27
ул. Октябрьская, 26
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 15.00 ул. Папанина, 3, 3 (корп.1)
Северный проезд, 1, 3
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 30 МИНУТ 3 ИЮЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ ул. Новосельская, 19
09.00 – 23.59 ул. Александра Невского, 2, 4, 5, 55
Нижне-Ростинское шоссе, 1, 6, 28, 30, 39, 77
переулок Портовый, 2
09:00 – ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ пр. Ленина, 97
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Гвардейская, 13
пр. Кольский, 58, 62
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Морская, 5, 7
12.00 – 14.00 пр. Кирова, 17
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.