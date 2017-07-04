Погода на Кольском полуострове оказалась во власти карельского циклона

05 Июля 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - 5 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона с центром на севере Карелии. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная погода, местами дождь. Температура воздуха +9+14 градусов, в центральных районах области +19 градусов.

Уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 2-9 см в сутки. На реках юга и запада области весеннее половодье близится к завершению. Водность остальных рек превышает норму в 1,4-2,2 раза, в бассейнах Серебрянских и Териберских водохранилищ - в 3-4 раза.

Температура воды на реках и водоёмах равна 9-16 градусов, на горных реках 3-9 градусов, на Серебрянском водохранилище 4 градусов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +7 градусов, ветер северо-восточный 4-7 м/с.