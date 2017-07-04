АПРК «Смоленск» выполнил пуск крылатой ракеты в Баренцевом море

05 Июля 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» произвел пуск крылатой ракеты в акватории Баренцева моря по морской цели. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении около 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно.

На прошлой неделе на АПРК «Смоленск» под руководством командующего Северным флотом было проведено занятие по методике приема курсовой задачи по организации плавания подводной лодки в море в надводном и подводном положении в простых и сложных условиях обстановки.