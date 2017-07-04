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Жизнь в Мурманске


Сари
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Сергей Агарков:

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Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » АПРК «Смоленск» выполнил пуск крылатой ракеты в Баренцевом море
 
 
 
 
05 Июля 2017 года, 08:15

АПРК «Смоленск» выполнил пуск крылатой ракеты в Баренцевом море


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» произвел пуск крылатой ракеты в акватории Баренцева моря по морской цели. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении около 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно.

На прошлой неделе на АПРК «Смоленск» под руководством командующего Северным флотом было проведено занятие по методике приема курсовой задачи по организации плавания подводной лодки в море в надводном и подводном положении в простых и сложных условиях обстановки.

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