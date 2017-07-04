Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года

05 Июля 2017 года, 08:55

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго, введенного в августе 2014 года как ответную меру на антироссийские санкции, еще на 12 месяцев - до 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ответные меры затрагивают поставки продовольствия, сельхозпродукции и сырья из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, а также Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, которые ранее ввели санкционный режим против различных секторов российской экономики и представителей политических кругов.