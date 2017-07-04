Марина Ковтун просит авиакомпании ввести дополнительные рейсы Мурманск-Москва

05 Июля 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поручила министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области подготовить обращения в ряд авиакомпаний для рассмотрения возможности введения дополнительных рейсов на направлении Мурманск-Москва в летнем сезоне. Это связано с отменой авиакомпанией Red Wings программы полетов на июль из аэропорта Мурманск в аэропорт Домодедово с ежедневным дневным рейсом. Другим авиакомпаниям предлагается закрыть данный пробел. Вопрос обсуждался накануне на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Не буду сейчас давать оценку действиям компании – на форумах и в соцсетях её уже довольно красноречиво выразили сами пассажиры. Мы должны позаботиться об интересах граждан. В разгаре лето, северяне планируют отпуска, заранее приобретают авиабилеты», – прокомментировала поручение на оперативном совещании глава региона.

Как ранее сообщал «Би-порт», около тысячи мурманчан не могут улететь из-за отмены совместных дневных рейсов авиакомпаний «Нордавиа» и Red Wings в Москву и обратно. На сайте мурманского аэропорта размещена информация об отмене дневного рейса Мурманск – Москва с 30 июня по 26 июля по решению Red Wings. Проблемы у авиакомпании возникли и в других городах. По информации агентства, это может быть связано с тем, что авиаперевозчик не получил запланированные самолёты. То есть фактически у авиакомпании просто нет необходимого количества самолётов, чтобы закрыть всю сетку полётов.