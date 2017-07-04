В России сокращается разница между зарплатами в различных отраслях

05 Июля 2017 года, 10:39

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Разрыв между зарплатами в различных отраслях в 2010–2016 годах заметно сократился. К такому выводу пришли в ЦБ РФ после анализа ситуации в разных сегментах экономики. При этом доходы граждан, занятых в сельском хозяйстве и бюджетном секторе, в последние годы росли ускоренными темпами благодаря майским указам президента и импортозамещению, отметили в ЦБ. На фоне кризисных явлений приблизились к средним и зарплаты работников финансового сектора. В Минтруде прогнозируют сохранение тенденции роста реальных зарплат в 1,3% ежегодно — в основном благодаря повышению доходов бюджетников, пишут «Известия».

В среднем в период с 2012 года по первую половину 2014-го годовой темп прироста трудовых компенсаций в бюджетной сфере составил более 18% и существенно превысил аналогичный показатель в частном секторе. Также сближению зарплат способствовала программа импортозамещения, указал ЦБ. Доходы лиц, занятых в сельском хозяйстве, в России традиционно самые низкие, напомнили в Минтруде.

По данным Росстата, в 2010 году наибольший уровень заработной платы наблюдался в финансовой сфере (239% по отношению к средней) и добыче полезных ископаемых (190%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков