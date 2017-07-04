Истребитель Р-39 «Аэрокобра» поднимут со дна Щукозера

05 Июля 2017 года, 11:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ готовятся к подъему со дна Щукозера останков истребителя Р-39 «Аэрокобра» обнаруженного несколько лет назад. Проведение операции планируется в ходе летнего сезона, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

«Истребитель был обнаружен на 40-метровой глубине в ходе экспедиции 2011 года. В 2013 году место падения самолета было осмотрено с помощью подводных телеуправляемых аппаратов. На дне озера в заиленном состоянии были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа, крыла, винт самолета», - говорится в сообщении.

По данным военных архивов известно, что 6 марта 1945 года над озером Щукозеро в ходе учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу истребитель Р-39 «Аэрокобра» из состава 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС Северного флота. Пилот младший лейтенант Варавчиков Ф.Д. погиб вместе с самолетом, пробившим лед озера при падении. «Аэрокобра» поставлялся в СССР по лендлизу из США в году Великой отечественной войны.