Причиной отключения электроснабжения в центре Мурманска стало короткое замыкание

05 Июля 2017 года, 11:35

МУРМАНСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске в рамках заседания штаба по обеспечению энергетической безопасности рассматривался инцидент на подстанции ПС-5 «Колэнерго» в Мурманске 3 июля 2017 года. Напомним, из-за аварии, которая привела к возгоранию, вечером центр города остался без электроснабжения. По предварительной информации к аварии привело внутреннее повреждение трансформатора. Об этом журналистам рассказал директор «Колэнерго» Сергей Викулин.

«Инцидент произошёл в связи с внутренним повреждением трансформатора. Над определением причин работает комиссия, созданная моим приказом. В течение десяти дней комиссия разберётся», - рассказал Викулин.

Он отметил, что сейчас трудно сказать, какого рода повреждения были у трансформатора, и как они появились.

«По неустановленным пока причинам произошло короткое замыкание в трансформаторе. Оно привело к выбросу и возгоранию масла. От масла загорелась трава, которая окружала трансформатор. Произошёл пожар, который был очень быстро погашен пожарным расчётом. При этом была обесточена часть жилого фонда, часть социальных учреждений. Технологическое нарушение произошло в 22:06, подача напряжения была возобновлена в 23:04», - сообщил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

При этом оба спикера отметили, что недавнюю аварию не стоит связывать с инцидентом, который произошёл в ноябре прошлого года, когда также часть города оказалась обесточена.