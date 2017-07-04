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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

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Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

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Главная » НОВОСТИ » Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
 
 
 
 
05 Июля 2017 года, 12:46

Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии


РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год. Об этом говорится в «Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года». Такая ситуация ограничивает темпы экономического роста и увеличивает нагрузку на пенсионную систему. Ежегодные потери ВВП при этом оцениваются в 0,4-0,5%.

По просьбе «Известий» в Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста может снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 млн человек в 2016 году.

Превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным в случае повышения производительности труда, считают в Минэкономразвития. В документ могут быть включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые льготы для работодателей, создание специальных институтов развития в регионах и отказ от бумажных трудовых книжек.

В этом году в базовом варианте макропрогноза Минэкономразвития ожидает рост экономики на уровне 2%, а в 2018–2020 годах — на уровне 1,5%. В послании Федеральному собранию в конце декабря 2016 года Владимир Путин поручал правительству обеспечить рост экономики на рубеже 2019–2020 годов на уровне 3%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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