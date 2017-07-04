Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии

05 Июля 2017 года, 12:46

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год. Об этом говорится в «Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года». Такая ситуация ограничивает темпы экономического роста и увеличивает нагрузку на пенсионную систему. Ежегодные потери ВВП при этом оцениваются в 0,4-0,5%.

По просьбе «Известий» в Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста может снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 млн человек в 2016 году.

Превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным в случае повышения производительности труда, считают в Минэкономразвития. В документ могут быть включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые льготы для работодателей, создание специальных институтов развития в регионах и отказ от бумажных трудовых книжек.

В этом году в базовом варианте макропрогноза Минэкономразвития ожидает рост экономики на уровне 2%, а в 2018–2020 годах — на уровне 1,5%. В послании Федеральному собранию в конце декабря 2016 года Владимир Путин поручал правительству обеспечить рост экономики на рубеже 2019–2020 годов на уровне 3%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков