Мурманская область вошла в десятку регионов с наибольшим ростом промышленного производства

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - В январе - мае 2017 года 69 регионов РФ продемонстрировали положительную динамику промышленного производства. В прошлом году рост показали 54 региона. Лидерами по росту промышленного производства стали Республика Алтай (143,8%), Еврейская автономная область (136,2%), Республика Дагестан (135,5%).
Мурманская область оказалась на девятом месте в рейтинге. Как ранее сообщал «Би-порт», показатели промышленного производства за пять месяцев 2017 года в регионе выросли на 11,6%.