В Кандалакше ищут владельца собаки, укусившей девочку

КАНДАЛАКША/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше ищут мужчину, чья собака укусила несовершеннолетнего ребёнка. Об этом сообщили в местной администрации.
30 мая в районе дома №19 на улице Данилова собака рыжего окраса в присутствии владельца укусила девочку, 2003 года рождения. Ребёнку был причинён вред здоровью. По данному факту органом внутренних дел проводятся проверочные мероприятия.
Сведения о владельце предлагают направить в адрес муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (184042, Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Первомайская, д. 34, тел./факс (815-33) 9-22-09, (815-33) 9-66-23, e-mail: ugh_51@mail.ru).
Фото: Twitter