Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход на Балтийское море

05 Июля 2017 года, 14:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Корабли Северного флота, совершающие переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, готовятся к проходу проливной зоны отделяющей Северное море от Балтийского. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

В течение ближайших суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море. С момента выхода из главной базы Северного флота «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 1500 морских миль.

Во время перехода проходят тренировки личного состава парадных расчётов специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях Главного военно-морского парада.