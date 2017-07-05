Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход на Балтийское море

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
ГК «Русская аквакультура» запускает экологический проект «Чистые берега» ГК «Русская аквакультура» запускает экологический проект «Чистые берега»
 
 

Видеоновости16+

В реке Кола утонул мужчина, на Западной Лице ищут пропавшего спасателя. Трагедии на Заполярных водоёмах
 
 
 
 

Курсы валют 05.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,5660
-0,0295
1 USD
Доллар США
59,2295
0,2600
1 EUR
Евро
67,2966
0,0950
10 NOK
Норвежских крон
70,8046
0,2593
10 SEK
Шведских крон
69,4970
-0,2877
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11°
6.4 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
05 Июля 2017, 12:46
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
Причиной отключения электроснабжения в центре Мурманска стало короткое замыкание
05 Июля 2017, 11:35
Причиной отключения электроснабжения в центре Мурманска стало короткое замыкание
В России сокращается разница между зарплатами в различных отраслях
05 Июля 2017, 10:39
В России сокращается разница между зарплатами в различных отраслях
Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года
05 Июля 2017, 08:55
Правительство продлило продуктовое эмбарго до конца 2018 года
 
 
 
 

Самое читаемое

Один человек погиб в ДТП на Серебрянской автодороге
04 Июля 2017, 15:58
В доке Мурманского судоремонтного завода горит мусор
04 Июля 2017, 22:05
На Западной Лице из лодки выпал мурманский спасатель
04 Июля 2017, 17:05
На территории Мурманского судоремонтного завода пожар
04 Июля 2017, 21:39
В Мурманске предлагают создать Мурманский арктический государственный технологический университет
04 Июля 2017, 14:30
Территорию возле будущего Нахимовского училища благоустроят
04 Июля 2017, 16:16
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход на Балтийское море
 
 
 
 
05 Июля 2017 года, 14:09

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершают переход на Балтийское море


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Корабли Северного флота, совершающие переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, готовятся к проходу проливной зоны отделяющей Северное море от Балтийского. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

В течение ближайших суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море. С момента выхода из главной базы Северного флота «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 1500 морских миль.

Во время перехода проходят тренировки личного состава парадных расчётов специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях Главного военно-морского парада.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Истребитель Р-39 «Аэрокобра» поднимут со дна Щукозера
2.
Начальник ГУ РЛС Вооружённых сил России работает на Северном флоте
3.
Более половины объектов Северного флота готовы к зиме
4.
Суда аварийно-спасательного отряда прибыли в район затопления транспорта «Томас Дональдсон»
5.
Экологический взвод Северного флота выполнил 20% работы на острове Котельный
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта