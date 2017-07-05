Праздник на подходе! Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»

05 Июля 2017 года, 14:53

Приближается профессиональный праздник День металлурга. Организаторы рассказали, каким будет его программа.

По словам начальника административной службы комбината Натальи Колосовой, программу мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» открыла летняя спартакиада, которая состоялась 1 июля. В ней приняли участие работники не только комбината, но и подрядных организаций, а также спортсмены из других крупных предприятий области.

12 июля во Дворце культуры «Горняк» пройдет торжественный вечер, на котором будут чествовать лучших работников, которые, к слову, смогут прийти со своими семьями. Более 50 человек получат награды от руководства комбината и города, некоторые из них будут удостоены государственных наград. 14 июля коллектив «Олкона» встретится на корпоративе во Дворце культуры. Работников ждет концертная программа и фуршет.

Масштабными обещают быть гуляния в честь праздника на городской площади 15 июля. Программу этого дня откроет праздничный забег: спортсмены преодолеют дистанцию от управления комбината до Мончегорского шоссе и обратно. Затем вместо традиционного шествия на площадь выедут байкеры. За этим последует флэшмоб, для участия в котором приглашаются все желающие. Им предстоит выстроиться в знак «юнити», надев футболки соответствующих цветов, которые для участников подготовят организаторы. С 14 часов для гостей праздника будет работать сразу несколько интерактивных игровых площадок. Участники торжества смогут сыграть в дартс и городки, побороться за звание лучшего в игре огромными шашками.

В этот же день на сцене подведут итоги конкурса металлических скульптур, наградят победителей летней спартакиады и спортсменов, сдавших нормы ГТО. Излюбленным местом для фотосъемки вновь станет выставка горной техники. С 16 до 18 часов на площади выступят творческие коллективы Оленегорска, а с 18 до 21 ч. жителей порадуют приглашенные из других городов звезды. В этом году Оленегорск будут развлекать: постоянный участник фестиваля «Нашествие», музыкальный коллектив из Ярославля «Мамульки Бенд», а также группы из Москвы «Must have» и «LAS VEGAS COMBO», солистами которых являются уроженцы Оленегорска. К слову, маленьким гостям праздника тоже не придется скучать – с 14.30 до 15.30 состоится детская программа с аниматорами под названием «Приключения «смурфиков» в Городе горняков».

Впервые в этом году в Оленегорске в рамках Дня металлурга состоится праздник красок «Холи». Это станет настоящим развлечением для тех, кто любит эмоции и экстрим. Люди смогут разукрасить себя с ног до головы всеми цветами радуги. Всем, кто готов принять в этом празднике участие, предлагается соответствующе одеться. Начало фестиваля красок 15 июля в 16.00 в Парке горняков возле Комсомольского озера (площадка для воркаута).

Анастасия Чикишева