Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока

05 Июля 2017 года, 15:18

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта РФ разрешило пока не регистрировать дроны, коптеры и прочие беспилотные летательные аппараты весом от 0,25 до 30 килограмм. Причина проста – в стране ещё не утверждены правила постановки на учёт БПЛА. Закон об обязательной регистрации вступил в силу.

«Предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место. Тем более, в этой связи не существует оснований для наступления административно-правовых последствий», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас пока неизвестно, на каких сайтах можно будет зарегистрировать своего дрона.

Фото: plus.google.com