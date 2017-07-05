Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства

05 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля - Употреблять алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, не разрешается практически нигде, кроме пунктов общественного питания или жилплощади граждан. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещает потребление алкогольной продукции во дворах и в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, на территориях, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, а также там, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

За потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, частью 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная ответственность, предусматривающая наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

Согласно статье 20.21 КоАП РФ, появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит правонарушителю административным штрафом в размере от 500 до 1500 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей (ст. 20.22 КоАП РФ).

За первое полугодие 2017 года сотрудниками полиции Мурманской области активно выявлялись административные правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства. Всего на территории региона по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ выявлено 7150 административных правонарушений.

Следует отметить, что УМВД России по Мурманской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения правонарушений и преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Depositphotos