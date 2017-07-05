Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» провел презентацию крупнейшей экологической инициативы
 
 
 
 

Курсы валют 05.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,5660
-0,0295
1 USD
Доллар США
59,2295
0,2600
1 EUR
Евро
67,2966
0,0950
10 NOK
Норвежских крон
70,8046
0,2593
10 SEK
Шведских крон
69,4970
-0,2877
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
05 Июля 2017, 16:24
Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
05 Июля 2017, 15:43
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока
05 Июля 2017, 15:18
Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
05 Июля 2017, 12:46
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
 
 
 
 

Самое читаемое

В доке Мурманского судоремонтного завода горит мусор
04 Июля 2017, 22:05
На территории Мурманского судоремонтного завода пожар
04 Июля 2017, 21:39
Начальник ГУ РЛС Вооружённых сил России работает на Северном флоте
04 Июля 2017, 17:35
Мурманск: прогноз отключений на 5 июля
04 Июля 2017, 19:18
Сотрудник магазина бытовой техники в Мурманске похитил более 70 тысяч рублей
05 Июля 2017, 10:50
Следователи ищут жителя Североморска, обвиняемого в разврате
05 Июля 2017, 09:52
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства
 
 
 
 
05 Июля 2017 года, 17:00

Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля - Употреблять алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки, не разрешается практически нигде, кроме пунктов общественного питания или жилплощади граждан. Федеральный закон от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещает потребление алкогольной продукции во дворах и в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, на территориях, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом, а также там, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

За потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, частью 1 статьи 20.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная ответственность, предусматривающая наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

Согласно статье 20.21 КоАП РФ, появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит правонарушителю административным штрафом в размере от 500 до 1500 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей (ст. 20.22 КоАП РФ).

За первое полугодие 2017 года сотрудниками полиции Мурманской области активно выявлялись административные правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства. Всего на территории региона по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ выявлено 7150 административных правонарушений.

Следует отметить, что УМВД России по Мурманской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на недопущение совершения правонарушений и преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Depositphotos

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта