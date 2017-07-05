Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings

05 Июля 2017 года, 15:43

МУРМАНСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Губернатор поручила региональному Минтрансу подготовить обращение в Ространснадзор с просьбой о проверке деятельности авиакомпании Red Wings.

«В связи с ситуацией, в результате которой был сорван отпускной сезон у жителей Мурманской области, произошедший по причине задержек и отмены рейсов авиакомпанией Red Wings, от имени губернатора будет подготовлено обращение в Ространснадзор с просьбой провести проверку этого перевозчика», – сообщил «Би-порту» министр транспорта областного правительства Дмитрий Соснин. Ранее губернатор Марина Ковтун назвала действия перевозчика «возмутительными».

Министр отмечает, что отмена рейсов в разгар отпускного сезона привела к тому, что северяне вынуждены тратить большие деньги, чтобы купить новые билеты.

«У нас зафиксировано множество обращений и жалоб на эту авиакомпанию, не говоря уже о жалобах пассажиров в соцсетях», – добавил министр.

Напомним, авиакомпания Red Wings отменила дневной рейс Москва – Мурманск – Москва вплоть до 27 июля, что привело к справедливому возмущению мурманчан, вынужденных добираться в отпуск с потерями финансов и времени.

Как пояснили агентству специалисты в авиационном бизнесе, найти замену этому перевозчику в «высокий» сезон очень сложно.

«Могут быть выполнены отдельные рейсы, но полностью программу не заменить. Если бы речь шла о «Нордавиа», то её «подстраховать» может, например, авиакомпания S7, с которой у «Нордавиа» заключён договор о совместной эксплуатации рейсов. Но опять-таки – не заменить, а лишь периодически выручить», – прокомментировали собеседники агентства ситуацию.

Вместе с тем, авиакомпания «Ямал» с 15 сентября уже открыла продажу билетов на рейсы из Мурманска в Москву на всю глубину зимнего расписания. Минимальная стоимость авиабилета, заявленная на сайте перевозчика, составляет 4300 рублей.

Фото: А. Кваснюк