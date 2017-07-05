В зимне-весеннюю навигацию атомные ледоколы более 100 раз заходили в порт Сабетта

05 Июля 2017 года, 16:40

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - 30 июня атомные ледоколы Росатомфлота завершили работу по контрактным обязательствам зимне-весенней навигации. В период с ноября 2016 по июнь 2017 года атомоходы Росатомфлота осуществили 102 судозахода в порт Сабетта по договору с ОАО «Ямал СПГ», 54 судозахода направлением на нефтеналивной терминал в районе мыса Каменный по контракту с ПАО «Газпром нефть», 6 судов проведено к мысу Чайка по договору с УК «ВостокУголь». Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Атомфлота.

«Каждый атомоход работал на своем морском участке, - отмечает руководитель группы оперативного управления флотом ФГУП «Атомфлот» Александр Никифоров. - «Ямал» и «50 лет Победы» проводили суда от мыса Желания и пролива Карские Ворота до входа в Обскую губу. Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» работали преимущественно в Обской губе. С января по май 2017 года атомоходы Росатомфлота обеспечивали в рабочем состоянии канал на припае Енисейского залива до порта Дудинка».

На сегодняшний день три из четырех действующих ледоколов Росатомфлота заняты в море. Плановый ремонт в доке проходит только атомный ледокол «Вайгач» - он пробудет в Мурманске до середины августа, затем его место у причала займет атомоход «Таймыр».

В самом разгаре туристический сезон, который 15 июня открыл атомоход «50 лет Победы». Ледокол уже доставил к самой северной точке планеты 239 туристов из разных стран мира. Последний в этом году круизный рейс атомохода намечен на период с 1 по 12 августа.