Tele2 переносит остатки неиспользованных услуг корпоративных клиентов в Мурманской области

05 Июля 2017 года, 17:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Оператор мобильной связи первым на телеком-рынке России предложил такую услугу своим корпоративным клиентам, в том числе нашего региона. Теперь B2B-абоненты могут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Впервые тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе было проведено в столичном регионе и дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне.

Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. Так, в Мурманской области за 600 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Пакет услуг стоимостью 320 рублей в месяц включает 1000 минут, 10 Гб интернет-трафика, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые меньше звонят, но при этом являются активными пользователями мобильного интернета. В абонентскую плату 200 рублей входят 500 минут, 5 Гб мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Более подробная информация о параметрах тарифов и условиях подключения представлена на сайте tele2.ru.