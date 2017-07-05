Россияне чаще всего выезжают в Финляндию, Абхазию и Казахстан

05 Июля 2017 года, 18:00

РОССИЯ/ 5 июля/ БИ-ПОРТ – Выездной туризм в России показывает рост. Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма за I квартал 2017 года. Число выездных туристских поездок из России за 3 месяца 2017 года выросло на 24% до 6,7 млн. В 2016 году общее число выездных туристских зарубежных поездок из России составило 31,7 млн.

В числе наиболее популярных у россиян стран оказались Финляндия (736 тысяч поездок), Абхазия (667 тысяч), Казахстан (512 тысяч), Китай (430 тысяч), Эстония (393 тысяч).