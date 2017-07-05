В Мурманске обсудили кампанию по ремонту дорог

05 Июля 2017 года, 17:40

МУРМАНСК/ 5 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. В повестке дня три вопроса: состояние автомобильных дорог общего пользования, их содержание и ремонт, снижение аварийности и организация транспортного обслуживания на территории муниципалитета.

«Проведение коллегии летом дает возможность корректировать работу по ремонту дорог, основная часть которого проводится как раз в теплые месяцы, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Несмотря на то, что принятые на коллегии решения носят рекомендательный характер, зачастую их вносят в официальный план мероприятий».

С докладом «О состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Мурманска, планировании и выполнении работ по их ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и текущему содержанию» выступил председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Константин Мастюгин.

Он обозначил план мероприятий на ближайшие месяцы: в 2017 году в Мурманске будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие автодорог общей площадью около 200 тысяч квадратных метров.

АГМ