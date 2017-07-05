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Корабли Северного флота начали межфлотский переход из Баренцева море в Балтийское
 
 
 
 

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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В Североморске прошёл митинг в честь 75-летия торпедирования подводной лодкой К-21 немецкого линкора «Тирпиц»
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 08:30

В Североморске прошёл митинг в честь 75-летия торпедирования подводной лодкой К-21 немецкого линкора «Тирпиц»


СЕВЕРОМОРСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - В Североморске состоялся торжественный митинг, посвящённый 75-летию со дня выхода в атаку подводной лодки К-21 Северного флота для торпедирования фашистского линейного корабля «Тирпиц». Мероприятие проходило у мемориального комплекса «Краснознамённая подводная лодка К-21» на площади Мужества.

В торжественном митинге приняли участие военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота, сотрудники музея Краснознамённого Северного флота, представители общественной организации ветеранов Военно-Морского Флота из города Самара, члены североморского отряда всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После митинга в музее прошла презентация, посвящённая событиям 5 июля 1942 года, когда легендарная подводная лодка К-21 Северного флота атаковала гитлеровскую эскадру, состоявшую из линкора «Тирпиц», тяжёлых крейсеров «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», семи эсминцев и двух миноносцев.

Подводная лодка К-21 была спущена на воду 14 августа 1939 года. В октябре 1941 года она прибыла на Север. 5 июля 1942 года К-21 под командованием Героя Советского Союза капитана 3 ранга Лунина Н.А. атаковала фашистский линкор «Тирпиц».

Во время Великой Отечественной войны К-21 совершила 12 боевых походов. На счету её экипажа 17 потопленных гитлеровских транспортов и боевых кораблей противника. За образцовое выполнение боевых заданий 23 октября 1942 года награждена орденом Красного Знамени.

В 1983 году в канун 50-летия Северного флота краснознамённая подводная лодка К-21 заняла своё место на площади Мужества в Североморске, как корабль-памятник и музей. В отсеках создана музейная экспозиция, посвящённая боевому пути бригады подводных лодок и экипажу краснознамённой К-21.

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