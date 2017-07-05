Стало известно, кто обеспечит мурманский филиал Нахимовского училища теплом

06 Июля 2017 года, 10:24

МУРМАНСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Теплоснабжением мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища будет заниматься Мурманэнергосбыт. Об этом «Би-порту» сообщили в компании. Работы по подключению объекта к тепловым сетям будут проводиться с 7 по 31 июля. В этой связи будет ограничено дорожное движение на пересечении Кольского проспекта, ул. Шевченко и ул. Генерала Щербакова.

«Также для сохранения горячего водоснабжения в ближайших домах, от проспекта Кольского до дома №22 по ул. Шевченко проложена временная тепловая сеть. По завершению работ она будет демонтирована, благоустройство восстановлено», - сообщили в компании.

Работы на проезжей части будут вестись в соответствии со схемами организации дорожного движения и постановлением администрации города Мурманска.