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Виктория Чачина:

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Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

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Главная » НОВОСТИ » Рыбаки-прибрежники дошли до Минпромторга России
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 10:38

Рыбаки-прибрежники дошли до Минпромторга России


МОСКВА/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - В Москве в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации 5 июля состоялось совещание по вопросам судостроения для рыбного хозяйства. Во встрече с рыбаками принял участие директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Борис Кабаков. Обсуждались вопросы контроля строительства морских рыболовных судов во исполнение правительственных решений о государственной поддержке строительства нового рыбопромыслового флота.

Во встрече с руководством федерального министерства также принимал участие председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов. Руководитель отраслевого объединения отметил, что работа по строительству судов на российских верфях во многом зависит от Минпромторга России, в этой части чиновники и рыбопромышленники имеют одинаковое представление об ответственности за реализацию государственной программы судостроения. Встреча прошла в деловой и доброжелательной обстановке - отметил собеседник ИА «Би-порт».

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