В России могут запретить открытую перевалку угля

06 Июля 2017 года, 11:14

РОССИЯ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева и ряд других депутатов подготовили поправки к действующему законодательству, которые запрещают открытую перевалку угля. В частности предлагается уже с 1 ноября 2017 года запретить хранение, обработку и перевалку угля на морских терминалах в границах населенных пунктов с использованием оборудования открытого типа.

Жители дальневосточных городов не раз протестовали против загрязнения атмосферы угольной пылью, с начала года митинги проходили в Ванино, Находке, Советской Гавани, пишет «Коммерсантъ». Кульминации скандал достиг только 15 июня, когда на прямой линии с Владимиром Путиным выступил школьник из Находки. Президент пообещал разобраться, а прокуратура и Росприроднадзор начали проверку терминалов.

За десять лет перевалка угля в российских портах выросла втрое, до 136,3 млн тонн. Сегодня в России с углём работают 23 порта.