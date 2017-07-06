Дорога на кировское кладбище закрыта в связи с паводком

06 Июля 2017 года, 12:22

КИРОВСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – На 13 км дороги, которая ведёт к кировскому кладбищу, будет введено ограничение движения автотранспорта. Это связано с паводком, который до сих пор продолжается в Хибинских горах. Как сообщили специалисты управления городским хозяйством, на данный момент существует угроза перелива воды на дорогу, которая отсыпана через трубы. Есть вероятность смыва указанного участка дороги.

«С 6 июля на период паводка и высокой воды в речке Белая будет ограничено движение к участку кладбища на 13 км, расположенном за рекой. После прохождения паводка проезд будет возобновлен», - говорится в сообщении городской администрации.