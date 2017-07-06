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Главная » НОВОСТИ » Россияне стали больше тратить денег
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 13:17

Россияне стали больше тратить денег


РОССИЯ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - Восстановление экономики повлияло на финансовое поведение населения России. Если два года назад граждане предпочитали откладывать деньги, опасаясь очередного ухудшения ситуации, то сейчас расходуют всё на текущие нужды. По словам экспертов, связано это с отложенным спросом: на фоне стабилизации экономики граждане больше не откладывают покупки, которые планировали раньше. Кроме того, вслед за ключевой ставкой снижается и доходность по банковским вкладам, что делает их менее привлекательными - подешевевшие кредиты интересуют россиян намного больше.

Ещё в 2015 году 47% граждан страны старались сначала отложить определенную сумму денег, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же число россиян — 46% — тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают, пишут «Известия».

По словам экспертов, прежде всего изменение сберегательного поведения россиян связано с выходом российской экономики из кризиса. В этом году, по данным Минэкономразвития, рост ВВП ожидается на уровне 2%, тогда как в 2016-м было зафиксировано падение ВВП на 0,6%, а в 2015-м — на 3,7%.

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