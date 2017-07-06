Вылов рыбы в Северном бассейне составил 321 тысячу тонн

06 Июля 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 3 июля 2017 года, составил 2 млн 428,8 тысяч тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 40,6 тысяч тонн), что на 78,1 тысяч тонн, или на 3,3% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов достиг 321,4 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 7,9 тысяч тонн. На промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 15,4 тысяч тонн и составляет 235,3 тысячи. Пикши добыто 58,9 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 13,0 тысяч тонн за счет перераспределения промысловых усилий.