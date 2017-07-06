Яндекс.Маркет: электронная коммерция в СЗФО растёт быстрее, чем по стране

06 Июля 2017 года, 15:13

РОССИЯ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Аналитики сервиса Яндекс.Маркет изучили рынок онлайн-покупок в Северо-Западном федеральном округе. Согласно полученным данным, более 89% пользователей интернета (более 3,3 млн человек) совершают покупки в интернет-магазинах. Лидером среди онлайн-покупателей является Центральный федеральный округ – на него приходится 90% пользователей. Аналитики отмечают, что несмотря на небольшой разрыв между федеральными округами, доля онлайн-покупателей в СЗФО в целом выше среднероссийского. Кроме того, основная часть онлайн-покупателей в возрасте от 35 до 44 лет, в то время как в остальных регионах России в интернете больше покупают люди 25–34 лет.

Руководитель службы аналитики Яндекс.Маркета Влад Исмагилов отмечает, что посещаемость интернет-магазинов в СЗФО по сравнению с прошлым годом осталась практически на прежнем уровне, но вместе с тем по отдельным субъектам отмечаются как значительный рост, так и серьезное замедление темпов.

«Мы проанализировали посещения магазинов и отметили, что самый заметный рост продемонстрировали Архангельская и Вологодская области – 15 и 14,8% соответственно. Мурманск стал единственным городом, в котором число переходов в интернет-магазины сократилось на 13,3%», – отметил Влад Исмагилов. Он также добавил, что жители Мурманска стали меньше заходить на сайты электронной коммерции как с обычных компьютеров, так и с мобильных устройств.

Вместе с тем, количество посещений интернет-магазинов растёт за счёт мобильных устройств. По мнению специалистов, распространённость мобильных устройств (планшетов и смартфонов) является одной из причин роста трафика. «Кроме того, заниматься поиском товара находясь в общественном транспорте во время поездки на работу или с работы намного удобнее. А вот завершить покупку (оформить заказ) уже можно на стационарном компьютере», – рассказали эксперты. На долю стационарных компьютеров приходится более 70% оформленных заказов.