В дни проведения Кубка Конфедераций Пулково обслужил более миллиона пассажиров

06 Июля 2017 года, 16:27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В дни проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017, с 15 июня по 02 июля 2017 года, аэропорт Пулково обслужил 8 205 рейсов на прилет и вылет. Из них выполнено 4 853 внутренних рейса и 3 352 международных соответственно, в том числе 18 рейсов со сборными по футболу из России, Новой Зеландии, Камеруна, Австралии, Португалии, Германии и Чили. За период проведения турнира было обработано около 40 тонн багажа команд.

В дни проведения Кубка Конфедераций аэропорт обслужил 1 093 373 человека. Число пассажиров, воспользовавшихся внутренними рейсами, составило 607 317 человек, международными - 486 056.

Пиковым днем по нагрузке стало 30 июня 2017 года. В этот день Пулково отправил и принял 524 рейса и 65 278 человек. Указанный пассажиропоток стал суточным рекордом в новейшей истории аэропорта.

В период проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 все службы аэропорта работали в усиленном режиме. Пулково был готов для встречи болельщиков и сборных, прибывающих в Северную Столицу. В зоне прибытия располагался центр выдачи билетов на предстоящие матчи, стойки транспортного и информационного обеспечения. Также гостей турнира встречали волонтеры. Они помогали пассажирам сориентироваться в терминале и найти шаттлы до стадиона «Санкт-Петербург Арена».

«Специально разработанные процедуры обслуживания различных клиентских групп в аэропорту доказали свою эффективность в период проведения Кубка Конфедераций 2017. Пулково показал готовность к приему Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — отметил вице-губернатор Игорь Албин.

Для удобства иностранных болельщиков в стерильной зоне прибытия международных рейсов располагался центр выдачи персонифицированных карт зрителя (FAN ID), при наличии которого граждане других государств могли воспользоваться особой процедурой въезда на территорию России, позволяющей посетить страну без оформления визы. Наличие паспорта болельщика позволило иностранным туристам беспрепятственно передвигаться между городами, принимающими футбольные матчи.

Напомним, что Кубок Конфедераций FIFA 2017 проходил в России в период с 15 июня по 2 июля 2017 года.