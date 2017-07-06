140 домов в Умбе остались без света

06 Июля 2017 года, 16:43

ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Более 140 домов в поморском селе Умба сегодня остались без света. Отключение произошло также в детском саду.

«Произошло аварийное отключение электроснабжения по улицам Беломорская, Победы, Горная, Пионерская и Набережная. Ведутся работы», – сообщили «Би-порту» в оперативных службах.

Напомним, вечером 3 июля в Заполярной столице в результате короткого замыкания и выхода из строя трансформатора менее чем на час без света оказался практически весь центр города.

Фото: k2000.ru