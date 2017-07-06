Аэрофлот намерен штрафовать агентов за отсутствие номера телефона пассажира

06 Июля 2017 года, 17:33

МУРМАНСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – Национальный перевозчик «Аэрофлот» обновил инструкции для агентов по продаже билетов. В частности, внесены изменения в «Технологии заполнения контактных данных пассажиров». Новая версия этого документа содержит обязательное требование о внесении телефонного номера пассажира в бронирование строго до момента оформления авиабилета. В случае несоблюдения данного правила Аэрофлот намерен применять к агентам штрафные санкции.

Внесение номера телефона пассажира при бронировании авиабилета, по мнению Аэрофлота, вызвано необходимостью своевременно сообщать пассажирам важную информацию о предстоящем перелете. Особенно это актуально при отмене рейса или переносе времени вылета. В Аэрофлоте также рекомендуют пассажирам представлять корректные сведения о контактных данных.

Напомним, Аэрофлот выполняет три ежедневных рейса из Мурманска в Москву.

Фото: М. Паламарчук