06 Июля 2017 года, 18:01

МУРМАНСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В авиакомпании Red Wings объяснили необходимость отмены рейсов на маршруте Домодедово – Мурманск – Домодедово нехваткой воздушных судов.

«Отмена рейсов связана с задержкой поставки нового воздушного судна Аirbus A320 в самолетный парк авиакомпании, вызванной необходимостью выполнения дополнительных технических работ и доработки авиалайнера согласно требованиям российских авиационных властей», – говорится в комментарии, полученном агентством.

В комментарии отмечается, что маршрут Мурманск - Москва является одним из самых популярных, рейсы на нём выполняются на условиях код-шерингового соглашения с авиакомпанией «Нордавиа».

В настоящий момент обе авиакомпании проводят оповещение пассажиров отмененных рейсов. В пресс-службе «Би-порту» сообщили, что уже оповещены и пересажены на другие рейсы пассажиры с датой вылета до 7 июля. «Оповещение всех пассажиров авиакомпании планируется завершить до 7 июля 2017 года. Принимая во внимание то обстоятельство, что большинство пассажиров – это жители Мурманска и области, летящие на отдых с пересадкой в московском аэропорту Домодедово, авиакомпании предлагают пассажирам обмен билетов на рейсы авиакомпаний по всему маршруту следования, – говорится в комментарии. – Все пассажиры, купившие билет на рейсы WZ617 и WZ618 также могут оформить возврат по месту приобретения билета».

Напомним, авиакомпания Red Wings отменила дневные рейсы Москва – Мурманск - Москва до 26 июля включительно. В результате отмены около 1000 северян были вынуждены добираться в отпуск другими рейсами и/или другими перевозчиками, что привело к незапланированным расходам. Губернатор Марина Ковтун назвала действия авиакомпании возмутительными и направила обращение в Ространснадзор с просьбой провести проверку этого авиаперевозчика.

Фото: Вадим Воропаев.