Мурманск: прогноз отключений на 7 июля

МУРМАНСК/ 6 июля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 июля.
С 8 ЧАСОВ 27 ИЮНЯ ДО 24 ЧАСОВ 10 ИЮЛЯ – ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА ЮЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома
C 8 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 24 ЧАСОВ 17 ИЮЛЯ – ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНОЙ «СЕВЕРНАЯ» – 492 дома
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 4 ИЮЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ ул. Карла Либкнехта, 27
ул. Октябрьская, 26
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 30 МИНУТ 3 ИЮЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 7 ИЮЛЯ ул. Новосельская, 19
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.