Мурманские пожарные потушили внезапно загоревшийся микроавтобус

МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманские пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Мурманске. Сообщение о возгорании транспортного средства на улице Домостроительной поступило на пульт «01» в 17:39.
«На место происшествия прибыло одно пожарно-спасательное подразделение (девять человек личного состава и две единицы техники). В результате пожара обгорел моторный отсек. Причины пожара устанавливаются», – говорится в сообщении ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».
Возгорание автомобиля и работу пожарных сняли на видео очевидцы.
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