В Зеленоборском будут ловить бездомных собак

07 Июля 2017 года, 10:03

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – В рамках заключенного муниципального контракта на территории городского поселения Зеленоборский будут выполняться работы по отлову безнадзорных животных, сообщает сайт муниципалитета. Работы продлятся по 31 октября 2017 года.

«В соответствии с Законом Мурманской области от 13.11.2003 № 432-01-ЗМО « О содержании животных» безнадзорные животные - это животные, оставленные без попечения и не имеющие непосредственного надзора со стороны собственника (владельца), в том числе бродячие и одичавшие», – отмечается в информационном сообщении. Администрация обращает внимание владельцев животных о необходимости контроля за своими питомцами.

Фото: Twitter