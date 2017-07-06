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17 августа исполнится 40 лет историческому походу на Северный полюс
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » У арктических круизов могут появиться конкуренты. Антарктические
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 10:38

У арктических круизов могут появиться конкуренты. Антарктические


МИР/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Британская компания Natural World Safaris объявила о начале продаж 12-часовых туров в Антарктиду. Об этом сообщается на сайте туроператора.

Путешествие начинается в Кейптауне. Туристам предлагается перелёт в Антарктику на частном самолёте ИЛ-76, а далее туристы могут выбрать одну из нескольких предложенных программ – посетить ледяные гроты или понаблюдать за пингвинами Адели.

Стоимость такого тура - около 10 тысяч долларов. По возвращению с Ледового материка туристов ожидает изысканный завтрак, который приготовит один из лучших шеф-поваров города, отдых в гостевом доме и сауна. Отмечается, что перелёт до Кейптауна оплачивается отдельно.

Большой популярностью среди иностранных туристов пользуются круизы на Северный полюс, которые выполняются на атомном ледоколе «50 лет Победы». В прошлую круизную кампанию было выполнено пять рейсов, обслужено более 500 туристов. В планах на этот год - двукратный рост показателей.

Фото: Natural World Safaris

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