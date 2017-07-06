У арктических круизов могут появиться конкуренты. Антарктические

07 Июля 2017 года, 10:38

МИР/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Британская компания Natural World Safaris объявила о начале продаж 12-часовых туров в Антарктиду. Об этом сообщается на сайте туроператора.

Путешествие начинается в Кейптауне. Туристам предлагается перелёт в Антарктику на частном самолёте ИЛ-76, а далее туристы могут выбрать одну из нескольких предложенных программ – посетить ледяные гроты или понаблюдать за пингвинами Адели.

Стоимость такого тура - около 10 тысяч долларов. По возвращению с Ледового материка туристов ожидает изысканный завтрак, который приготовит один из лучших шеф-поваров города, отдых в гостевом доме и сауна. Отмечается, что перелёт до Кейптауна оплачивается отдельно.

Большой популярностью среди иностранных туристов пользуются круизы на Северный полюс, которые выполняются на атомном ледоколе «50 лет Победы». В прошлую круизную кампанию было выполнено пять рейсов, обслужено более 500 туристов. В планах на этот год - двукратный рост показателей.

Фото: Natural World Safaris